Alphabet A (ex Google) Aktie

297,75 EUR +3,60 EUR +1,22 %
350,34 USD +5,94 USD +1,72 %
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A14Y6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US02079K3059

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GOOGL

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktien mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brad Erickson zog am Montag ein erstes Branchenfazit von den bisher aus dem US-Internetbereich bekannten Quartalszahlen. Er sprach von vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen - abhängig davon, ob Unternehmen von dem KI-Megatrend profitieren oder nicht. Die Tech-Riesen Meta , Alphabet und Amazon gehörten zu den resistenteren Unternehmen der Branche, noch ergänzt um Airbnb , Carvana, Doordash , Zillow Group und Uber ./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 344,40		 Abst. Kursziel*:
16,14%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 350,34		 Abst. Kursziel aktuell:
14,17%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 386,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

