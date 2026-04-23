Deutsche Bank AG

STMicroelectronics Buy

13:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 42 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Chipkonzern sei die Rückkehr auf eine Marge von "40%+" in Sicht, schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem saisonal besseren ersten Quartal./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com