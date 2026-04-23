STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 33,36 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 42 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Chipkonzern sei die Rückkehr auf eine Marge von "40%+" in Sicht, schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem saisonal besseren ersten Quartal./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,44 €
|Abst. Kursziel*:
19,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,98%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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