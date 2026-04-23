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Marktkap. 33,36 Mrd. EUR

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WKN 893438

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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

Deutsche Bank AG

STMicroelectronics Buy

13:21 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
43,34 EUR 0,80 EUR 1,88%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 42 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Chipkonzern sei die Rückkehr auf eine Marge von "40%+" in Sicht, schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem saisonal besseren ersten Quartal./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,44 €		 Abst. Kursziel*:
19,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,98%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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