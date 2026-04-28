Airbus Aktie
Marktkap. 130,33 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 225 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei mau gewesen, aber die Ergebnisse lägen weitgehend im Rahmen der zuletzt gesunkenen Erwartungen, schrieb Ken Herbert in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Bericht. Das Management sei zuversichtlich, dass man im zweiten Quartal aufhole. Die Bestätigung der Jahresziele hebt Herbert positiv hervor. Mittelfristig sei die Zuversicht ungebrochen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
167,00 €
|Abst. Kursziel*:
19,76%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
165,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,05%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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