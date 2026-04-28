RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 225 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei mau gewesen, aber die Ergebnisse lägen weitgehend im Rahmen der zuletzt gesunkenen Erwartungen, schrieb Ken Herbert in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Bericht. Das Management sei zuversichtlich, dass man im zweiten Quartal aufhole. Die Bestätigung der Jahresziele hebt Herbert positiv hervor. Mittelfristig sei die Zuversicht ungebrochen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:33 / EDT

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