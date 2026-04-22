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STMicro sieht anziehende Nachfrage

23.04.26 08:29 Uhr
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STMicroelectronics N.V.
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GENF (dpa-AFX) - Der Chipkonzern STMicroelectronics zeigte sich für die weitere Entwicklung trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten zuversichtlich. So habe das Unternehmen im ersten Quartal eine Erholung der Nachfrage mit starken Bestellzahlen und normalisierte Lagerbestände verzeichnet, berichtete Konzernchef Jean-Marc Chery am Donnerstag in Genf. Für das zweite Quartal erwartet der Manager in der Mitte der Spanne einen Umsatz von 3,45 Milliarden US-Dollar. Dies wäre ein Plus von 11,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und von 24,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Bruttomarge soll 34,8 Prozent erreichen. Das ist mehr als von Analysten geschätzt.

STMicro (STMicroelectronics) setzt dabei auf deutliches Wachstum im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Das Unternehmen geht weiter davon aus, dass der Umsatz mit Rechenzentren 2026 deutlich über 500 Millionen und 2027 über einer Milliarde Dollar liegen wird.

Im ersten Quartal sank der Umsatz um sieben Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf knapp 3,1 Milliarden Dollar. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum stieg er um 23 Prozent. Die Bruttomarge verschlechterte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 33,8 Prozent, verglichen zu den drei Monaten zuvor. Unter dem Strich verdiente STMicro 37 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 30 Millionen Dollar im Vorquartal./nas/stw

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