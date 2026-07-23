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Symbol STMEF

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

11:06 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
48,32 EUR 1,32 EUR 2,81%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 82 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das unerwartet niedrige Umsatzziel des Halbleiterkonzerns für das dritte Quartal sowie der etwas zurückhaltende Ausblick auf die Bruttomarge hätten die Aktie zuletzt unter Druck gesetzt, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn diese Entwicklung enttäusche, spiegele sie lediglich vorübergehende Belastungsfaktoren wider. Angesichts angemessener Bewertungskennzahlen für 2027 und der Erwartung einer anziehenden Ertragsdynamik in den kommenden Quartalen betrachte er die aktuelle Schwächephase als Kaufgelegenheit für mittelfristig orientierte Anleger./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,15 €		 Abst. Kursziel*:
41,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,73%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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