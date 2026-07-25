DAX 25.476 +1,5%ESt50 6.359 +1,3%MSCI World 4.801 +0,3%Top 10 Crypto 8,5980 +2,7%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 57.195 -0,3%Euro 1,1398 +0,1%Öl 89,04 -8,0%Gold 4.093 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T Micron Technology 869020 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffspause im Iran: DAX deutlich fester -- NVIDIA mit 250-Milliarden-Dollar-Bürgschaft für OpenAI? -- Pinewood, Infineon, Rüstung, Ölaktien, SAP, SpaceX, BYD, Shein, Micron, SK hynix im Fokus
Top News
Analyse: Neutral-Bewertung für Volkswagen (VW) vz-Aktie von UBS AG Analyse: Neutral-Bewertung für Volkswagen (VW) vz-Aktie von UBS AG
Pinewood-Aktie hebt zweistellig ab: Übernahmeofferte beflügelt den Kurs Pinewood-Aktie hebt zweistellig ab: Übernahmeofferte beflügelt den Kurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

STMicroelectronics Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
47,70 EUR +2,69 EUR +5,98 %
STU
44,20 CHF -0,27 CHF -0,62 %
BRX
finanzen.net zero
STMicroelectronics jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 41,76 Mrd. EUR

KGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893438

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000226223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STMEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

STMicroelectronics Buy

10:46 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
47,70 EUR 2,69 EUR 5,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Quartalszahlen und Prognosen von 53 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung der nicht mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Zusammenhang stehenden Aktivitäten sei ausgeprägt, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte daher die Schätzungen für den Halbleiterhersteller nach oben. Rückenwind verliehen auch die Wachstumsaussichten von KI-Produkten./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,65 €		 Abst. Kursziel*:
42,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,56%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

10:46 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

finanzen.net STMicroelectronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 68 Euro - 'Buy'
finanzen.net STMicroelectronics-Aktie sackt ab: Warum Anleger trotz starkem Quartal skeptisch bleiben
dpa-afx Infineon-Aktie sackt ab: Chipkonzern leiden unter enttäuschenden Zahlen von STMicro und TI
TraderFox Stocks in Action: Sartorius, Flatex, FUCHS, STMicroelectronics und Daimler Truck.
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Infineon leidet unter STMicro und Texas Instruments
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 82 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: STMicro brechen ein - Umsatzziel unter Erwartungen
Zacks STMicroelectronics Q2 Earnings Call Highlights AI Data Center Growth
MotleyFool STMicroelectronics (STM) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Benzinga STMicroelectronics Stock Sinks 18%: Weak Sales Outlook Drowns Out AI Growth Story
Zacks STMicroelectronics Q2 Earnings & Revenues Top Estimates, Both Up Y/Y
Financial Times STMicroelectronics hit by doubts over AI spending boom
Benzinga STMicroelectronics Reports Q2 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
Benzinga Here’s How Much You Would Have Made Owning STMicroelectronics Stock In The Last 15 Years
Zacks STMicroelectronics to Report Q2 Earnings: Buy Now or Wait for Results?
RSS Feed
STMicroelectronics N.V. zu myNews hinzufügen