STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 54,71 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen STMicro am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Sie gehen davon aus, dass sich die zyklischen und strukturellen Wachstumstrends für den Chipkonzern ins Jahr 2027 hinein noch verstärken. Entscheidend sei dabei die Nachfrage nach Bauteilen zur Satellitenkommunikation (LEO) und optischen Sensoren./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
61,53 €
|Abst. Kursziel*:
33,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
61,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,57%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|08:01
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|03.06.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.