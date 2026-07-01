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STMicroelectronics Aktie

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61,39 EUR +0,08 EUR +0,13 %
STU
56,80 CHF -1,04 CHF -1,79 %
BRX
finanzen.net zero
STMicroelectronics jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 54,71 Mrd. EUR

KGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 893438

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ISIN NL0000226223

Symbol wurde kopiert
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Symbol STMEF

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

08:01 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
61,39 EUR 0,08 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen STMicro am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Sie gehen davon aus, dass sich die zyklischen und strukturellen Wachstumstrends für den Chipkonzern ins Jahr 2027 hinein noch verstärken. Entscheidend sei dabei die Nachfrage nach Bauteilen zur Satellitenkommunikation (LEO) und optischen Sensoren./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,53 €		 Abst. Kursziel*:
33,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,57%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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