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STMicroelectronics Aktie

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50,08 EUR -7,62 EUR -13,21 %
STU
46,72 CHF -6,83 CHF -12,76 %
BRX
finanzen.net zero
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Marktkap. 50,9 Mrd. EUR

KGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
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WKN 893438

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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

09:11 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
50,08 EUR -7,62 EUR -13,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Diese deckten sich sowohl mit seinen Annahmen als auch mit den Konsensschätzungen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose des Halbleiterherstellers für die Bruttomarge im laufenden dritten Quartal übertreffe mit 37 Prozent seine Schätzung von 36,2 Prozent./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,85 €		 Abst. Kursziel*:
67,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,74%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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