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Marktkap. 51,88 Mrd. EUR

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Symbol NOKBF

Barclays Capital

Nokia Underweight

08:26 Uhr
Nokia Underweight
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
9,96 EUR 0,42 EUR 4,45%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen zum ersten von 5,20 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Simon Coles passte am Dienstagabend seine Erwartungen für Europas Netzwerkausrüster an. Bei Nokia führe die Dynamik im Geschäft mit IP- und optischen Netzwerken zu erhöhten Schätzungen, während er seine Annahmen für den Konkurrenten Ericsson reduzierte. Die Bewertung spreche im Falle von Nokia aber weiter für eine negative Einschätzung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Underweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
9,70 €		 Abst. Kursziel*:
-17,51%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
9,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,66%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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