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Symbol BPAQF

Barclays Capital

BP Overweight

16:06 Uhr
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,59 EUR -0,03 EUR -0,45%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Pence belassen. Der Ölkonzern positioniere sich als Unternehmen mit einem bewussten Neuanfang, schrieb Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dafür stehe die neue Konzernchefin, ein aktiverer Aufsichtsrat, die Erkenntnis über eigene Defizite und der verstärkte Fokus darauf, effizienter zu werden. Auf höchster Ebene bestehe Einigkeit über diese Punkte und deren Dringlichkeit./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 09:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 09:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Overweight

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
6,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,70 £		 Abst. Kursziel*:
13,96%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

16:06 BP Overweight Barclays Capital
23.04.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
22.04.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
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