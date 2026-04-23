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Symbol FNNTF

UBS AG

flatexDEGIRO Buy

13:46 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 45,50 auf 43,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Amit Jagadeesh in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die negative Kursreaktion sei wohl Sorgen über die nachlassende Dynamik beim Kundenwachstum geschuldet. Nach Aussagen des Managements zum deshalb erwarteten Wachstumsrückgang bei den Provisionseinnahmen habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) gesenkt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,30 €		 Abst. Kursziel*:
37,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,56%
Analyst Name:
Amit Jagadeesh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

13:46 flatexDEGIRO Buy UBS AG
22.04.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
14.04.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
09.04.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.04.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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