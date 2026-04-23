flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,99 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 45,50 auf 43,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Amit Jagadeesh in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die negative Kursreaktion sei wohl Sorgen über die nachlassende Dynamik beim Kundenwachstum geschuldet. Nach Aussagen des Managements zum deshalb erwarteten Wachstumsrückgang bei den Provisionseinnahmen habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) gesenkt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,30 €
|Abst. Kursziel*:
37,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,56%
|
Analyst Name:
Amit Jagadeesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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