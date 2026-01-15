DAX 24.536 -1,7%ESt50 5.842 -1,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.684 -2,3%Euro 1,1741 +0,8%Öl 64,33 +0,2%Gold 4.731 +1,3%
Ryanair Aktie

28,63 EUR -1,38 EUR -4,60 %
STU
Marktkap. 30,24 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

Bernstein Research

Ryanair Market-Perform

12:21 Uhr
Ryanair Market-Perform
Ryanair
28,63 EUR -1,38 EUR -4,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreibern. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,25 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
28,82 €		 Abst. Kursziel*:
-1,98%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
28,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,33%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

12:21 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
08.01.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

