Ryanair Aktie
Marktkap. 30,24 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreibern. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,25 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
28,82 €
|Abst. Kursziel*:
-1,98%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
28,63 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,33%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|12:21
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|12:21
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|12:21
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research