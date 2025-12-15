DAX24.216 +0,1%Est505.748 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 -2,2%Nas23.110 -0,4%Bitcoin74.737 -0,6%Euro1,1766 +0,2%Öl60,67 -0,9%Gold4.321 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street fester -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen

Aktien Frankfurt: Dax bleibt mit Erholung im Aufwärtstrend

15.12.25 14:41 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax bleibt mit Erholung im Aufwärtstrend | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.215,2 PKT 28,7 PKT 0,12%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Montag einen Teil des Rücksetzers vom Freitag aufgeholt. Der deutsche Leitindex notierte gegen Nachmittag 0,4 Prozent höher bei 24.281 Punkten und bestätigte damit seinen Aufwärtstrend der vergangenen drei Wochen. Er setzte sich wieder etwas von der 24.000-Punkte-Marke ab und behält den im Oktober aufgestellten Rekord von 24.771 Zählern in Reichweite.

Wer­bung

Rückenwind gab den hiesigen Börsen auch, dass sich an den New Yorker Börsen nach deren Freitagsschwäche ebenfalls eine Erholung abzeichnete.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten gewann vor diesem Hintergrund am Montag 0,7 Prozent auf 30.173 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte ebenfalls 0,7 Prozent zu.

Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einem dünnen Handel, der die abwartende Haltung vieler Anleger reflektiere. Es werde keinen Freifahrtschein für den Dax zum Erreichen des bisherigen Rekordkursniveaus geben, denn die Verkaufsneigung jenseits der Marke von 24.400 Punkten sei groß. Am Freitag war ein Ausbruchsversuch unter dem Einfluss neuer Bedenken am Trendthema Künstliche Intelligenz noch gescheitert.

Wer­bung

In der neuen Börsenwoche dürften sich die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht fokussieren, der am Dienstag für Oktober und November nachgeholt wird. Wegen des wochenlangen Regierungsstillstands hatte die US-Notenbank Fed zuletzt im Dunkeln getappt, was die Situation am Jobmarkt betrifft. Neben dem Eindämmen der Inflation ist die Vollbeschäftigung das zweite entscheidende Ziel der amerikanischen Währungshüter.

Aus Branchensicht stand angesichts der andauernden Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine erneut der Rüstungssektor im Mittelpunkt des Interesses. Im diplomatischen Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Bereitschaft signalisiert haben, auf einen Nato-Beitritt zu verzichten. Ein juristisch verbindlicher Verzicht der Ukraine auf den Beitritt zu dem westlichen Verteidigungsbündnis ist nach Angaben aus Moskau ein zentraler Punkt bei den Verhandlungen.

Die US-Seite hatte sich am Sonntagabend nach mehrstündigen Gesprächen mit der ukrainischen Delegation im Kanzleramt positiv geäußert. Es seien "viele Fortschritte" erzielt worden, schrieb der US-Sondergesandte Steve Witkoff. Diese Entwicklungen setzten am Montag deutsche Rüstungswerte unter Druck: Die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) verbuchten zuletzt Verluste zwischen 2,3 und 4,4 Prozent.

Wer­bung

Ein Dax-Gewinner waren die Aktien von Fresenius (Fresenius SECo) mit plus 1,2 Prozent. In einem Branchenausblick auf das Jahr 2026 hob Analyst Aisyah Noor von der Investmentbank Morgan Stanley die Papiere des Gesundheitskonzerns als Branchenfavoriten hervor. In der Medizinsparte Kabi gab es am Montag auch Aussagen zu den mittelfristigen Zielen im Biopharma-Geschäft.

Die Anteilsscheine von TUI setzten ihre jüngste Erholung am Montag mit einem fast sechs Prozent großen Kursplus beschleunigt fort. Sie erklommen damit den höchsten Stand seit Anfang September.

Die Aktien von Fraport knüpften dagegen mit einem Prozent Minus an ihre Talfahrt vom Freitag an. Die US-Investmentbank Morgan Stanley und das Analysehaus MWB Research senkten ihre Kursziele. Der Wirtschaftsplan für 2026 weise auf erhebliche Kostenbelastungen hin, die zu einem starken Gewinnrückgang des Flughafenbetreibers führen dürften, vermutet MWB-Analyst Oliver Wojahn./tih/mis

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

16:01BASF verkündet Jobgarantie und Milliardeninvestitionen
16:00Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche
15:57XETRA-Handel: DAX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge
15:33Deutsche Börse-News: "Märkte 2025: Was von den Prognosen übrig blieb"
14:41Aktien Frankfurt: Dax bleibt mit Erholung im Aufwärtstrend
13:44Cramer Says T-Mobile Is Being 'Hurt By The Death Star That's Elon Musk'
13:30Oracle, Broadcom, Lululemon, Adidas und Puma – Was steckt hinter den Kursbewegungen?
13:30Oracle, Broadcom, Lululemon, Adidas und Puma – Was steckt hinter den Kursbewegungen?
mehr