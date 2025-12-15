DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 +2,7%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.450 +1,7%Euro1,1732 -0,1%Öl61,40 +0,3%Gold4.344 +1,0%
DAX - Ein entscheidender Chart!

15.12.25 08:50 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

HSBC Daily Trading

Ein entscheidender Chart!

Der Spurt über den kurzfristigen Abwärtstrend seit Oktober (akt. bei 24.108 Punkten) hat beim DAX® nur temporär zu einem Begeisterungssturm geführt. Letztlich kam es nach einem neuen Verlaufshoch (24.475 Punkte) zu Gewinnmitnahmen, sodass per Tagesschlusskurs sogar ein leichtes Minus zu Buche steht. Wir nutzen das Wochenende, um auf einen der absoluten Schlüsselcharts zu blicken. Als solchen sehen wir unverändert den Kursverlauf der deutschen „blue chips“ auf Wochenbasis an. Seit Mai pendelt das Aktienbarometer in der höheren Frist zwischen 23.000 Punkten auf der Unter- und 24.700 Punkten auf der Oberseite seitwärts. Als Konsequenz der beschriebenen Bewegungsarmut haben sich die Bollinger Bänder (akt. bei 23.231 bzw. 24.582 Punkten) extrem stark zusammengezogen. Letztlich ist diese Konstellation oftmals genau der Nährboden gewesen, den es für den nächsten Trendimpuls braucht. Da die Begrenzungen des Volatilitätsindikators bestens mit der angeführten Tradingrange harmonieren, sind damit auch ganz wichtige Leitplanken für die kommenden Wochen und für das Jahr 2026 abgesteckt.

DAX® (Weekly)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



