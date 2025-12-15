DAX - Ein entscheidender Chart!

kostenlose Infoline: 0800/4000 910 Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos) Hotline für Berater: 0211/910-4722 Fax: 0211/910-91936 Homepage: www.hsbc-zertifikate.de E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

Werbemitteilung unseres Partners finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Silber im Chart-Check: Kursverdoppler: Geht die Rally weiter? HSBC Video

Heute im Fokus DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Übernahme durch UniCredit ergibt laut Commerzbank-Chefin aktuell keinen Sinn -- BVB im Fokus TRATON-Aktie im Fokus: MAN Hauptlieferant bei Bus-Vergabe der Deutschen Bahn - Teilauftrag an BYD. Siemens Healthineers erhält von Moody's Bonitätsbewertung "A3". BGH verhandelt Impfschaden-Klage gegen AstraZeneca.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung