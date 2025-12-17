DAX24.129 +0,2%Est505.736 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 +0,6%Nas23.111 +0,2%Bitcoin73.736 -1,4%Euro1,1719 -0,2%Öl60,11 +2,2%Gold4.318 +0,4%
Rüstungsausgaben

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS: Rüstungswerte erholen sich nach Bericht über Auftragsfreigabe

17.12.25 09:16 Uhr
Die zuletzt wieder unter Druck geratenen Rüstungswerte steuern am Mittwoch auf eine Erholung zu.

Sie könnten dabei von einem Bericht der "Financial Times" über die anstehende Freigabe von Milliardenaufträgen profitieren, in dem ein Händler am Morgen einen Stimmungsaufheller sieht.

Rheinmetall zogen nach ihrem jüngsten Tief seit Anfang Dezember im XETRA-Handel zeitweise um 1,80 Prozent auf 1.529,00 Euro an. Für RENK geht es um 3,33 Prozent auf 53,34 Euro, für HENSOLDT um 1,58 Prozent auf 70,70 Euro und für TKMS um 0,77 Prozent auf 65,20 Euro nach oben.

In dem Bericht heißt es unter Berufung auf vorliegende Dokumente, das deutsche Parlament werde voraussichtlich am Mittwoch Rüstungsausgaben von über 50 Milliarden Euro genehmigen. 21 Milliarden davon seien für Bekleidung und Schutzausrüstung für Soldaten vorgesehen. Zu den weiteren Verträgen gehören laut dem Bericht ein 4-Milliarden-Euro-Deal für die von Rheinmetall mitproduzierten Puma-Schützenpanzer und knapp 2 Milliarden für Satellitensysteme.

In den vergangenen Tagen hatten die Aktien unter den Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges gelitten. Die Rheinmetall-Anteile, die 2025 im DAX nach wie vor die Spitzenposition innehaben, hatten seit ihrem Zwischenhoch vom Dienstag der Vorwoche bis zu elf Prozent verloren.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

