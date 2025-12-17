DAX24.124 +0,2%Est505.735 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 +0,5%Nas23.111 +0,2%Bitcoin73.736 -1,4%Euro1,1719 -0,2%Öl60,11 +2,2%Gold4.318 +0,4%
EU-Regeln in der Kritik

Siemens-Aktie trotzdem höher: USA drohen EU mit Handelsmaßnahmen wegen Geldstrafen gegen Tech-Unternehmen

17.12.25 09:18 Uhr
Siemens-Aktie trotzdem höher: Drohungen aus den USA wegen EU-Geldstrafen gegen Tech-Unternehmen | finanzen.net

Die USA könnten nach den Worten des US-Handelsbeauftragen Jamieson Greer Zölle erhöhen oder andere Handelsmaßnahmen gegen die Europäische Union ergreifen, wenn der 27-Staaten-Block nicht aufhört, Strafen gegen amerikanische Technologieunternehmen zu verhängen.

"Wenn die EU und die EU-Mitgliedstaaten darauf bestehen, die Wettbewerbsfähigkeit von US-Dienstleistern durch diskriminierende Maßnahmen weiterhin einzuschränken, zu begrenzen und zu beeinträchtigen, werden die Vereinigten Staaten keine andere Wahl haben, als alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um diesen unzumutbaren Maßnahmen entgegenzuwirken", schrieb Jamieson Greer am Dienstag auf der Social-Media-Plattform X.

Er listete neun europäische Unternehmen auf, die seiner Meinung nach einen "umfassenden Marktzugang" in den USA genießen, darunter Spotify, Siemens und Accenture. Sein Beitrag erscheint wenige Tage, nachdem die EU-Aufsichtsbehörden gegen X, das dem milliardenschweren Trump-Verbündeten Elon Musk gehört, eine Geldstrafe in Höhe von 140 Millionen Dollar wegen Verstoßes gegen Inhaltsvorschriften verhängt haben.

Die beiden Regierungen liegen seit langem im Streit über die EU-Technologieregelungen. Das Thema blieb in einem Handelsabkommen, das beide Parteien im Juli dieses Jahres in Schottland geschlossen haben und das die US-Zölle auf die meisten europäischen Waren auf 15 Prozent senkt, ungelöst. Ein Sprecher der Europäischen Kommission, dem Exekutivorgan der EU, sagte, die Regeln der Union gälten gleichermaßen und fair für alle Unternehmen, die in der EU tätig sind.

"Die EU ist ein offener und regelbasierter Markt, in dem Unternehmen aus aller Welt erfolgreich und profitabel Geschäfte tätigen", sagte der Sprecher. "Wir werden unsere Regeln weiterhin fair und ohne Diskriminierung durchsetzen."

Via XETRA steigt die Siemens-Aktie zwischenzeitlich um 0,51 Prozent auf 238,70 Euro.

DOW JONES

