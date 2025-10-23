EUREX/DAX-Future im frühen Handel knapp behauptet

DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.59 Uhr 30,0 Punkte auf 24.221,0. In den Handel gegangen war er mit 24.219,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.239,0 und das Tagestief bei 24.172,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 264 Kontrakte.

October 23, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)