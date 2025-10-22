NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 182,91 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 182,91 USD. Bei 183,04 USD erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 181,16 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.369.838 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 195,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,95 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 86,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,040 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,86 USD je NVIDIA-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 27.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 46,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 vorlegen. Am 25.11.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.

KI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash

Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI