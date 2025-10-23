DAX24.198 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.883 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1613 ±-0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.149 +1,4%
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Nachmittag fester

23.10.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
242,00 EUR 0,10 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 283,76 USD. In der Spitze legte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 285,18 USD zu. Bei 285,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 366.816 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2024 auf bis zu 542,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,31 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 204,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 38,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Strategy (ex MicroStrategy) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114,49 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,25 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Strategy (ex MicroStrategy) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

