Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

23.10.25 17:23 Uhr
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
87.267,2418 CHF 1.560,3895 CHF 1,82%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
94.464,8182 EUR 1.721,8266 EUR 1,86%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
82.309,4914 GBP 1.685,4613 GBP 2,09%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.745.895,4022 JPY 387.929,3411 JPY 2,37%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
109.655,6323 USD 2.005,2102 USD 1,86%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.067,5844 CHF 40,6348 CHF 1,34%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.320,5908 EUR 45,1426 EUR 1,38%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.893,3115 GBP 45,8744 GBP 1,61%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
588.645,2531 JPY 10.923,2042 JPY 1,89%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.854,5725 USD 52,6314 USD 1,38%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,9151 CHF 0,0334 CHF 1,77%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,0731 EUR 0,0369 EUR 1,81%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,8063 GBP 0,0362 GBP 2,04%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
367,4951 JPY 8,3498 JPY 2,32%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,4064 USD 0,0429 USD 1,82%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,5106 CHF 0,0141 CHF 2,85%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,5528 EUR 0,0155 EUR 2,88%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,4816 GBP 0,0146 GBP 3,12%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
97,9896 JPY 3,2264 JPY 3,40%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,6417 USD 0,0180 USD 2,89%
Charts|News
BCH/CHF (Bitcoin Cash-Schweizer Franken)
385,7600 CHF 8,7772 CHF 2,33%
Charts|News
BCH/EUR (Bitcoin Cash-Euro)
417,5765 EUR 9,6451 EUR 2,36%
Charts|News
BCH/GBP (Bitcoin Cash-Britische Pfund)
363,8445 GBP 9,2186 GBP 2,60%
Charts|News
BCH/JPY (Bitcoin Cash-Yen)
74.024,2974 JPY 2.073,5478 JPY 2,88%
Charts|News

Um 17:10 ist Bitcoin 109.905,65 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 2,09 Prozent höher als am Vortag (109.905,65 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 14,97 EUR beträgt die Performance seit Auflage 62,4 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 91,92 US-Dollar am Vortag auf 93,62 US-Dollar nach oben (1,85 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,69 Prozent auf 3.866,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.801,94 US-Dollar.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 484,57 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (473,50 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,34 Prozent.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 1,92 Prozent stärker bei 2,409 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,364 US-Dollar.

Währenddessen wird Dash bei 41,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (41,58 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Monero um 4,72 Prozent auf 326,53 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 311,80 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird NEO bei 5,107 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,987 US-Dollar).

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1430 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1394 US-Dollar.

Währenddessen wird Cardano bei 0,6414 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,6236 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3128 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0013 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0013 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0056 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0055 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com