Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

23.10.25 17:23 Uhr

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Wer­bung

Um 17:10 ist Bitcoin 109.905,65 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 2,09 Prozent höher als am Vortag (109.905,65 US-Dollar). Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 14,97 EUR beträgt die Performance seit Auflage 62,4 Prozent. Wer­bung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 91,92 US-Dollar am Vortag auf 93,62 US-Dollar nach oben (1,85 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,69 Prozent auf 3.866,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.801,94 US-Dollar.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 484,57 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (473,50 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,34 Prozent.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 1,92 Prozent stärker bei 2,409 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,364 US-Dollar.

Währenddessen wird Dash bei 41,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (41,58 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Monero um 4,72 Prozent auf 326,53 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 311,80 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird NEO bei 5,107 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,987 US-Dollar).

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1430 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1394 US-Dollar.

Währenddessen wird Cardano bei 0,6414 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,6236 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3128 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0013 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0013 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0056 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0055 US-Dollar.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.