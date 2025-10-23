So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Um 17:10 ist Bitcoin 109.905,65 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 2,09 Prozent höher als am Vortag (109.905,65 US-Dollar).
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 14,97 EUR beträgt die Performance seit Auflage 62,4 Prozent.
Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 91,92 US-Dollar am Vortag auf 93,62 US-Dollar nach oben (1,85 Prozent).
Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,69 Prozent auf 3.866,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.801,94 US-Dollar.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 484,57 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (473,50 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,34 Prozent.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 1,92 Prozent stärker bei 2,409 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,364 US-Dollar.
Währenddessen wird Dash bei 41,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (41,58 US-Dollar).
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Monero um 4,72 Prozent auf 326,53 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 311,80 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird NEO bei 5,107 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,987 US-Dollar).
Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1430 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1394 US-Dollar.
Währenddessen wird Cardano bei 0,6414 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,6236 US-Dollar).
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3128 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0013 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0013 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0056 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0055 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
