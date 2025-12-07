Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.
Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagnachmittag um 0,09 Prozent auf 89.334,90 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 89.256,77 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 12,18 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 32,1 Prozent.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 0,43 Prozent schwächer bei 81,32 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 81,68 US-Dollar.
Nach 3.039,69 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,19 Prozent auf 3.003,47 US-Dollar gesunken.
Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,89 Prozent auf 578,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 583,86 US-Dollar.
Daneben wertet Ripple um 17:10 auf. Es geht 0,51 Prozent auf 2,044 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,033 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (392,65 US-Dollar) geht es um 5,32 Prozent auf 371,77 US-Dollar nach unten.
Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,36 Prozent auf 0,4191 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4135 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:09 wurde ein Kurs von 0,2372 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2397 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Tron-Kurs um 0,99 Prozent auf 0,2847 US-Dollar. Am Vortag notierte Tron bei 0,2876 US-Dollar.
Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 0,26 Prozent auf 888,03 US-Dollar, nach 890,36 US-Dollar am Vortag.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1389 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1397 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 0,83 Prozent auf 131,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 132,29 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 17:08 gibt Avalanche um 0,06 Prozent auf 13,39 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 13,40 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 2,58 Prozent auf 13,56 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 13,92 US-Dollar wert.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 0,71 Prozent auf 1,574 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,563 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
