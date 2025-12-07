DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin77.011 +0,5%Euro1,1642 ±-0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Nach fulminantem Börsendebüt: Kann Chinas KI-Hoffnung Moore Threads der NVIDIA-Aktie gefährlich werden? Nach fulminantem Börsendebüt: Kann Chinas KI-Hoffnung Moore Threads der NVIDIA-Aktie gefährlich werden?
Flugsicherung: Deutlich mehr Zwischenfälle mit Drohnen - Diese Rolle spielen die Aktien von DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Flugsicherung: Deutlich mehr Zwischenfälle mit Drohnen - Diese Rolle spielen die Aktien von DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

07.12.25 17:23 Uhr
Live-Kurse: Kryptowährungen am Sonntagnachmittag im Detail | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.089,6146 CHF 333,6840 CHF 0,47%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.011,1640 EUR 356,4646 EUR 0,47%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.197,5673 GBP 288,4580 GBP 0,43%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.931.417,3169 JPY 64.484,8973 JPY 0,47%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
89.671,8416 USD 415,0676 USD 0,47%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.437,6922 CHF -5,9998 CHF -0,25%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.604,1131 EUR -6,4094 EUR -0,25%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.272,2688 GBP -6,3616 GBP -0,28%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
471.087,3688 JPY -1.159,4603 JPY -0,25%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.032,2307 USD -7,4631 USD -0,25%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
105,8357 CHF -0,5197 CHF -0,49%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
113,0611 EUR -0,5552 EUR -0,49%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
98,6536 GBP -0,5179 GBP -0,52%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
20.452,8954 JPY -100,4341 JPY -0,49%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
131,6484 USD -0,6465 USD -0,49%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6513 CHF 0,0168 CHF 1,03%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7641 EUR 0,0180 EUR 1,03%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5393 GBP 0,0152 GBP 1,00%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
319,1239 JPY 3,2554 JPY 1,03%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0541 USD 0,0210 USD 1,03%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
716,8413 CHF 1,0558 CHF 0,15%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
765,7799 EUR 1,1279 EUR 0,15%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
668,1960 GBP 0,7589 GBP 0,11%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
138.530,5611 JPY 204,0303 JPY 0,15%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagnachmittag um 0,09 Prozent auf 89.334,90 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 89.256,77 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 12,18 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 32,1 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 0,43 Prozent schwächer bei 81,32 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 81,68 US-Dollar.

Nach 3.039,69 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,19 Prozent auf 3.003,47 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,89 Prozent auf 578,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 583,86 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 17:10 auf. Es geht 0,51 Prozent auf 2,044 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,033 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (392,65 US-Dollar) geht es um 5,32 Prozent auf 371,77 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,36 Prozent auf 0,4191 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4135 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:09 wurde ein Kurs von 0,2372 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2397 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Tron-Kurs um 0,99 Prozent auf 0,2847 US-Dollar. Am Vortag notierte Tron bei 0,2876 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 0,26 Prozent auf 888,03 US-Dollar, nach 890,36 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1389 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1397 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 0,83 Prozent auf 131,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 132,29 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 17:08 gibt Avalanche um 0,06 Prozent auf 13,39 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 13,40 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 2,58 Prozent auf 13,56 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 13,92 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 0,71 Prozent auf 1,574 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,563 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com