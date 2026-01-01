Devisen: Euro legt im US-Handel weiter leicht zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im US-Handel seine leichten Gewinne ausgebaut. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1744 US-Dollar gehandelt. Im frühen europäischen Handel hatte der Euro noch unter 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1706 (Mittwoch: 1,1739) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8542 (0,8518) Euro.

Die Kehrtwende des US-Präsidenten Donald Trump im Streit um Grönland mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gab dem Devisenmarkt keine neue Richtung. Die im europäischen Nachmittagshandel veröffentlichten US-Konjunkturdaten bewegten den Devisenmarkt ebenfalls kaum./he