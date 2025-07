SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Dienstagvormittag Boden gut

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 264,25 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 264,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 264,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.549 SAP SE-Aktien.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 176,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,12 Prozent.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,39 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 294,11 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.04.2025. In Sachen EPS wurden 1,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE -0,71 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,10 EUR fest.

