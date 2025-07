SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 248,05 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 248,05 EUR. Bei 247,45 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 247,45 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 442.038 Stück gehandelt.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 176,72 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,38 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 294,11 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,03 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,29 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,06 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

