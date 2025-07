SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Minusbereich

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 244,10 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 244,10 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 243,00 EUR nach. Bei 243,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 286.115 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,14 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 176,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,60 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,38 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 294,11 EUR an.

Am 22.07.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,29 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,06 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

