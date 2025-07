SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit roter Tendenz

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 244,45 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 244,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 243,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 243,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.638 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 15,97 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 176,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,38 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,11 EUR aus.

Am 22.07.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,92 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte SAP SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,06 EUR im Jahr 2025 aus.

