1. DAX vor Stabilisierungsversuch - Zoll-Deal mit Japan könnte antreiben

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise kräftige 1,03 Prozent im Plus bei 24.290,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Grün - Nikkei deutlich im Plus

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um kräftige 3,81 Prozent auf 41.291,88 Punkte. Der Shanghai Composite notiert unterdessen 0,69 Prozent höher bei 3.606,71 Zählern. In Hongkong geht es ebenfalls aufwärts: Der Hang Seng steigt um 1,49 Prozent auf 25.503,53 Zähler.

3. Gegenwind zwingt Nokia zu Gewinnwarnung

Der Netzwerkausrüster Nokia streicht wegen des schwachen Dollar und der Zollpolitik der USA seine Gewinnprognose zusammen. Zur Nachricht

4. Meyer Burger-Aktie: Insolvenzverwalter prüft Investoreninteresse

Zur Rettung des Solarmodulherstellers Meyer Burger nach dem Insolvenzantrag für Werke in Sachsen-Anhalt und Sachsen verhandelt das Unternehmen derzeit mit potenziellen Investoren. Zur Nachricht

5. US-Größen vor Bilanzvorlage

Gespannt wird nach US-Börsenschluss über den großen Teich geschaut: Die Zahlenvorlage von IBM, Tesla und Alphabet stehen an. Zur Bilanzen und Terminen

6. SAP mit Gewinnsprung - Umsatz leicht unter Prognose

Der Softwarekonzern SAP hat seine Bilanz für das zweite Quartal 2025 vorgelegt. Zur Nachricht

7. Commerzbank-Interessent UniCredit verzichtet auf BPM-Übernahme

Die Großbank UniCredit bläst die angepeilte Übernahme von BPM ab. Die von der italienischen Regierung angewandte sogenannte "Golden Power" sei nicht befriedigend. Zur Nachricht

8. Genussscheine vor dem Aus - Roche stellt Struktur um

Roche will seine Genussscheine durch Partizipationsscheine ersetzen. Damit werde die Kapitalstruktur modernisiert, teilte der schweizerische Pharmakonzern am Dienstagabend mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise ziehen etwas an. So verteuerte sich der WTI um 0,12 auf 65,59 Dollar, während Brent um 0,14 auf 68,81 Dollar anzog.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1733 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.