Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im zweiten Quartal deutlich mehr Mobilfunk-Kunden gewonnen als zuletzt und als von Experten erwartet.

Die Zahl der Kunden mit Mobilfunklaufverträgen sei in den drei Monaten bis Ende Juni um 830.000 gestiegen, teilte die Deutsche Telekom-Tochter am Mittwochabend nach US-Börsenschluss in Bellevue mit. Damit fiel das Wachstum in dem hart umkämpften Markt wieder deutlich besser aus als noch zum Jahresauftakt. Die wichtigste Sparte der Deutschen Telekom übertraf zudem bei diesem von Analysten viel beachteten Wert die Erwartungen der Experten.

Umsatz und Gewinn zogen ebenfalls stärker als von Analysten erwartet an. Die in den vergangenen Monaten unter Druck stehende Aktie von T-Mobile US legt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 5,15 Prozent auf 245,97 US-Dollar zu.

Telekom deutlich erholt dank starker Zahlen von T-Mobile US

Nach den "beeindruckenden Ergebnissen" der Tochter T-Mobile US sind die Deutsche Telekom-Aktien am Donnerstag um 3,8 Prozent angesprungen. Mit 31,63 Euro schafften es die seit Anfang März deutlich korrigierten Papiere der Bonner wieder über die einfache 200-Tage-Linie. Bei 30 Euro scheinen sie zunächst ihren Boden gefunden zu haben.

Als "beeindruckend" hatte Akhil Dattani von JPMorgan die Quartalszahlen der US-Mobilfunktochter eingestuft. Er sieht darin eine Beruhigungspille, nachdem die Papiere von ihrem im März erreichten Hoch seit dem Jahr 2001 zuletzt um bis zu 16,5 Prozent korrigiert hatten. T-Mobile US kamen an der Nasdaq derweil vergleichbar deutlich von ihrem März-Rekord zurück.

Dattani ließ seine Schätzungen für die Deutsche Telekom zunächst unverändert. Er betonte aber, dass die Details zum Rückenwind durch diverse Zukäufe von T-Mobile US sowie durch Steuereffekte noch ausstünden.

Sein Kollege Sebastiano Petti, der für die Aktien der US-Tochter zuständig ist, hob das Kursziel auf 280 Dollar. Damit signalisiert er rund 20 Prozent Erholungspotenzial. Bei den T-Aktien sind es mit Dattanis Ziel von 43,50 Euro sogar über 37 Prozent.

