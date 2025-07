Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Vormittag freundlich

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 31,33 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 31,33 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,46 EUR zu. Bei 31,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 889.015 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 14,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,73 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 EUR, nach 0,40 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,97 EUR je Aktie belaufen.

