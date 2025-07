Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 31,69 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 31,69 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,73 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,20 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 3.250.252 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 13,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,47 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,73 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 29,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

