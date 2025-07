Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag in Rot

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 31,65 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 31,65 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 193.601 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,46 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 23,47 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 34,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,73 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,49 Prozent auf 29,76 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

