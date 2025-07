Deutsche Bank AG

Deutsche Telekom Buy

13:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen von T-Mobile US auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die US-Tochter habe gut abgeschnitten und mit dem bereinigten operativen Kerngewinn (Core Adjusted Ebitda) sowie der Barmittelentwicklung (FCF) die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dies und der angehobene Ausblick stützten auch die T-Aktie./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Bildquellen: Deutsche Telekom