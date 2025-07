Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 31,75 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 31,75 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,86 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 946.961 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,10 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,47 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,73 EUR aus.

Am 15.05.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,76 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

