Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag verlustreich

Kurs der Deutsche Telekom

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 31,58 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 31,58 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 31,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,86 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 2.135.706 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 13,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2024 (23,47 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 25,68 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,73 EUR aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent auf 29,76 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 06.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

