Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 31,90 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 31,90 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.133.669 Deutsche Telekom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 11,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2024 bei 23,47 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 26,43 Prozent sinken.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 29,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Deutsche Telekom am 07.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

