Mitten in der Bitcoin-Pause: Steht dieser Coin vor 1.500 % Rallye?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin kommt aus seiner Seitwärtsbewegung nicht mehr heraus. Seit Donald Trump Präsident ist, hat sich zwar viel auf politischer Seite getan, der Bitcoin-Kurs stagniert aber. Heute steht Bitcoin bei 108.000 Dollar, also in etwa so hoch wie am Tag von Trumps Amtseinführung. Das bringt viele Anleger dazu, sich nach Alternativen umzusehen, die deutlich höhere Renditen einbringen können. Dabei explodiert die Nachfrage vor allem beim neuen Snorter Token ($SNORT). Hier erwarten Analysten, dass der Kurs schon bald um ein Vielfaches steigen könnte.

Über 1,5 Millionen Dollar umgesetzt

Während Bitcoin in einer Seitwärtsbewegung verharrt und größere Impulse ausbleiben, rücken kleinere Coins mit echtem Nutzen immer mehr in den Fokus der Anleger. Denn gerade in der Anfangszeit reichen bereits vergleichsweise geringe Investitionen aus, um massive Kursanstiege zu erzielen, wenn die Marktkapitalisierung eines neuen Coins noch nicht so hoch ist. Genau dieses Potenzial zeigt aktuell der Snorter Token ($SNORT), der mit einer innovativen Kombination aus Meme Coin Trading und professionellem Telegram-Bot für Aufsehen sorgt.

Mit Snorter kommt nicht einfach nur ein neuer Token auf den Markt, sondern ein leistungsstarker Telegram Trading Bot, der speziell für den Handel mit Meme Coins entwickelt wurde. Ausgestattet mit Features wie MEV-Schutz, automatisierten Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, einem Honeypot-Scanner und einer Sniper-Funktion für schnelle Einstiege bei Token-Launches bietet Snorter Funktionen, die den Handel deutlich einfacher machen sollen.

($SNORT Token-Vorverkauf – Quelle: Snorter Token Website)

Wer bereits mit Meme Coins getradet hat weiß, dass sich die Kurse hier innerhalb kürzester Zeit stark ändern können und es oft auf Sekunden ankommt. Snorter ermöglicht diese schnellen Trades, die Nutzern einen Vorteil einbringen können. Vor allem aber der dazugehörige $SNORT-Token könnte eine der besten Gelegenheiten in diesem Jahr sein.

$SNORT ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 1,5 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein, obwohl der Vorverkauf noch gar nicht so lange läuft. Analysten erwarten daher, dass der Kurs nach dem Launch durch die Decke geht.

Jetzt mehr über Snorter erfahren.

Erste Investoren bereits im Gewinn

Während des Vorverkaufs haben Anleger die Gelegenheit, die $SNORT-Token zu einem fix definierten Preis zu kaufen, noch bevor diese an den Kryptobörsen gehandelte werden. Dabei wird der Preis im Laufe des Presales in mehreren Stufen erhöht. Wer früh investiert, sichert sich damit nicht nur den möglicherweise besten Einstieg, sondern profitiert auch bereits vor dem Listing von einem ersten Buchgewinn.

Je früher der Einstieg, desto höher der Buchgewinn bis zum Launch, der sich aus der Preisdifferenz zwischen dem aktuellen Vorverkaufspreis und dem Startpreis an den Börsen ergibt. Außerdem lässt sich durch einen früheren Einstieg auch eine höhere Staking-Rendite erzielen.

Staking & Angebotsverknappung als zusätzlicher Kurstreiber

Snorter bietet bereits im Presale die Möglichkeit zum Staking. Das bedeutet, dass Anleger ihre Token direkt binden und dafür mit zusätzlichen $SNORT belohnt werden. Das sorgt nicht nur für ein passives Einkommen, sondern reduziert gleichzeitig das verfügbare Angebot zum Launch, was den Kurs zusätzlich antreiben kann, wenn das Angebot verknappt wird und die Nachfrage so hoch bleibt. Gestakte Token können nämlich erst eine Woche nach dem Handelsstart an den Börsen verkauft werden.

($SNORT STaking Dashboard – Quelle: Snorter Token Website)

Die Staking-Rendite variiert mit der Anzahl der Token, die im Staking-Protokoll gebunden sind und ist daher vor allem am Anfang besonders hoch. Aktuell liegt die APY (jährliche Rendite) bei 229 %, was dazu geführt hat, dass Investoren bereits fast 11 Millionen $SNORT-Token im Staking-Protokoll gebunden haben. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Kursexplosion beim Launch wird dadurch deutlich erhöht.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SNORT im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.