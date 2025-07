Bitcoin Kurs Prognose: Luft nach oben

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wie zu erwarten hat sich am Wochenende am Kryptomarkt nicht viel getan. Schon der Freitag, der 4. Juli, war in den USA ein Feiertag und auch am Samstag und Sonntag ist am Markt nicht viel Bewegung zu erwarten. Für Aufsehen hat lediglich das Verschieben von Bitcoin im Wert von 8 Milliarden Dollar gesorgt. Hier ist ein Wal nach 14 Jahren erwacht. Die kommende Woche könnte daher noch von Nervosität geprägt sein. Dennoch gibt es für Bitcoin wohl noch viel Spielraum nach oben.

Kurzfristige Korrektur möglich

Es war eine Schockmeldung, die am Wochenende die Runde gemacht hat. Ein Bitcoin-Wal hat mehrere Wallets, die seit 14 Jahren inaktiv waren, wieder aktiviert. Insgesamt wurden 8 Wallets, auf denen je 10.000 Bitcoin gelegen haben, aktiviert und die Coins wurden auf andere Wallets geschickt. Das sind Bewegungen von Coins im Wert von über 8 Milliarden Dollar.

Nun zeigt sich auch, dass ein weiterer Wal erwacht sein soll, der ebenfalls 10.000 Bitcoin hält. Da es sich auch um eine Wallet aus dem Jahr 2011 handelt und auch genau 10.000 Coins auf der Wallet sind, könnte es sich aber auch hier um dieselbe Person handeln.

UPDATE: Coinbase director says a 2011-era miner is moving BTC.



The wallet once held 200k BTC, now worth $22B, making it a top 5 holder. https://t.co/70zNlOGkWl pic.twitter.com/HGFGgOYmID — Cointelegraph (@Cointelegraph) July 4, 2025

Die Coins gehören offenbar zu einer Wallet, die einst zu den größten 5 Bitcoin-Haltern überhaupt gehört hat – mit 200.000 Coins. Diese Bewegungen von Bitcoin im Wert von Milliarden von Dollar machen Anleger natürlich nervös. Noch wurden die Coins nicht zu einer Kryptobörse transferiert und demnach auch nicht verkauft, allerdings hat man nun natürlich die Sorge, dass es in nächster Zeit dazu kommen wird.

Das würde zweifellos eine kurzfristige Korrektur am Markt auslösen. Schon der Abverkauf der 50.000 Bitcoin des deutschen BKAs hat im Sommer letzten Jahres für eine Korrektur gesorgt, obwohl der Kurs damals deutlich niedriger war und die Anzahl der verkauften Coins geringer war. Nach ein paar Wochen dürften aber allein die Emittenten der Spot Bitcoin ETFs und Michael Saylor die Coins absorbiert haben, da sie Woche für Woche hunderte Millionen Dollar in Bitcoin pumpen.

Langfristig bullish

Wer sich nichts aus kurzfristigen Kursbewegungen macht, die in der nächsten Woche stattfinden könnten, sondern langfristig denkt, hat dagegen Grund zur Freude. Der Bitcoin-Kurs notiert seit Monaten oberhalb der 100.000 Dollar Marke, mit einer kurzen Unterbrechung, als sich die USA in den Konflikt zwischen dem Iran und Israel eingemischt haben. Gleichzeitig zeigt sich, dass der Anteil derer, die in Kryptowährungen investieren, immer noch verschwindend gering ist.

FUN FACT: Less than 7% of the global population is invested in crypto. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 5, 2025

Schätzungen zufolge sind es weniger als 7 % der Bevölkerung, die in Kryptowährungen investieren. Der Anteil, der auf Bitcoin fällt, dürfte noch kleiner sein. Gleichzeitig ist die Stimmung in den USA so bullish wie noch nie. Im Juli findet die Krypto Week statt, in der weitere rechtliche Grundlagen für Krypto-Unternehmen geschaffen werden sollen.

Alles in allem deutet es also darauf hin, dass die 100.000 Dollar Marke erst der Anfang ist und Bitcoin langfristig sogar auf über eine Million Dollar steigen kann. Eine Entwicklung, von der auch Altcoins wie der BTC Bull Token ($BTCBULL) stark profitieren würden.

