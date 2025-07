Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Werte in diesem Artikel

Bitcoin reduzierte sich um 12:26 um -0,25 Prozent auf 107.971,03 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 108.245,28 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 47,1 Prozent.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt -0,61 Prozent auf 486,47 US-Dollar, nach 489,46 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Ethereum um 12:26 ab. Es geht -0,32 Prozent auf 2.508,73 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.516,81 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -0,73 Prozent auf 86,83 US-Dollar, nach 87,46 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 2,268 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,218 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,25 Prozent.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,5752 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,5760 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -0,03 Prozent auf 316,42 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 316,52 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1552 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0051 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0050 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2381 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,2416 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0017 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 19,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 19,82 US-Dollar wert.

Daneben fällt NEO um -1,11 Prozent auf 5,339 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 5,399 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.