So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Werte in diesem Artikel

Bitcoin ist am Nachmittag 108.206,02 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,14 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 108.051,00 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,1 Prozent aufweist und bei 13,56 EUR notiert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Bitcoin Cash um 0,26 Prozent auf 485,78 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 484,51 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ethereum-Kurs um 0,36 Prozent auf 2.518,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.509,14 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Litecoin um -0,07 Prozent auf 86,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 86,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 0,40 Prozent auf 2,230 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,222 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet Cardano um 17:11 auf. Es geht 0,48 Prozent auf 0,5758 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,5730 US-Dollar stand.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,53 Prozent auf 315,04 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 313,37 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verringert sich der IOTA-Kurs um -0,34 Prozent auf 0,1550 US-Dollar. Am Vortag notierte IOTA bei 0,1555 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0051 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0051 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2381 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2378 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0019 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0017 US-Dollar.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergauf. Dash steigt 0,39 Prozent auf 19,82 US-Dollar, nach 19,74 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -0,62 Prozent auf 5,381 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 5,415 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.