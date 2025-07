• Konflikt zwischen Ethena und BaFin eskaliert

• BaFin setzt MiCA streng durch - Etherna zieht sich komplett aus EU zurück

• Rückgabe-Deadline: USDe-Besitzer müssen ihre Ansprüche spätestens am 6. August 2025 bei Ethena anmelden



Nach einem über vier Monate andauernden Streit steht der Entschluss nun fest: Ethena verlässt die EU. Angefangen hatte der Konflikt zwischen der Kryptofirma und der deutschen Finanzaufsicht BaFin am 21. März dieses Jahres, als die BaFin Ethena das öffentliche Angebot ihres USDe-Stablecoins und des renditeorientierten sUSDe-Tokens untersagte, wie etwa BTC-ECHO berichtete. Grund für diesen Schritt: Verstöße gegen die EU-Verordnung MiCA, insbesondere der Verdacht auf nicht registrierte Wertpapiere.

Die Behörde fror daraufhin Reservekonten ein, ließ die Web-Plattform abschalten und verbot die Aufnahme neuer Kunden. Nur wenige Wochen später, Mitte April, kündigte Ethena an, seine deutsche Tochtergesellschaft schrittweise abzuwickeln.

Am 25. Juni einigten sich Ethena und die BaFin schließlich auf einen 42-tägigen Rücknahmeplan unter Aufsicht: Seitdem können USDe-Halter einen Rücktausch direkt bei Ethena beantragen. Die Frist endet am 6. August. Ein von der BaFin bestellter Sonderbeauftragter überwache den Prozess, heißt es bei BTC-ECHO.

