Stromkosten für das Handy: So viel kostet eine Akku-Ladung fürs Smartphone

29.07.24 06:45 Uhr

Obwohl das Handy täglich neu aufgeladen werden muss, wissen die meisten Benutzer gar nicht, was das überhaupt kostet. Was kostet es also, das eigene Handy vollständig aufzuladen?

In Zeiten hoher Strompreise ist es sinnvoll, an allen Ecken und Enden Strom zu sparen. Der Akku von Smartphones ist schnell wieder leer und muss daher oft aufgeladen werden. Aber wie viel kostet es überhaupt, das Handy aufzuladen? Einfache Berechnungsformel mit drei Faktoren Der Strompreis des Handys ist von drei Faktoren abhängig: den aktuellen Strompreisen, der Kapazität des Akkus und dem Wirkungsgrad des Ladevorgangs. Den Strompreis zu ermitteln ist einfach, er ist nämlich momentan für die meisten Verbraucher auf 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Die Angabe der Kapazität eines Akkus gestaltet sich etwas komplizierter, da sie in der Regel in Milliamperestunden (mAh) angegeben wird. Um jedoch die Kosten für eine vollständige Ladung des Akkus in Wattstunden (Wh) zu berechnen, welche das Format für die Abrechnung der Stromrechnung ist, bedarf es einer Umrechnung. Hierfür muss man laut Chip.de die mAh-Angabe des Akkus mit 0,00385 multiplizieren. Ein vollständig geladener Akku mit 3.000 mAh liefert somit etwa 11,55 Wh Energie. Der dritte Faktor, der Wirkungsgrad, gibt an, wie viel Energie tatsächlich vom Gerät verwendet wird. Laut dem Portal ÖKO-TEST kann man von einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 80 Prozent ausgehen. Das heißt, dass 20 Prozent der Energie beim Laden verlorengehen. "Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass das 1,25-fache an Strom aus der Steckdose geholt werden muss, um seinen Akku vollzutanken", so Chip.de. Durch eine einfache Formel kann man diese Informationen zusammenfassen: indem man den Strompreis mit der Akkuleistung multipliziert und das Ergebnis durch 800 teilt. Hierdurch wird schnell deutlich, wie kostengünstig es eigentlich ist, das eigene Handy vollständig aufzuladen. Kosten für Akku-Ladungen sind vernachlässigbar Die Aufladung des Handyakkus ist also ein vernachlässigbarer Kostenfaktor. Wenn man den Verbrauch auf das Jahr hochrechnet wird deutlich, dass selbst Vielnutzer, die ihr Handy nahezu täglich vollständig aufladen müssen, nur selten auf Kosten von mehr als fünf Euro im Jahr kommen. Es ist unabhängig davon ärgerlich, wenn das Smartphone dauernd aufgeladen werden muss und einen schlechten Akku besitzt. Daher lohnt es sich, in ein Handy zu investieren, dass eine gute Akkuleistung aufweist. Redaktion finanzen.net

