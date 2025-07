Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag ins Plus

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 193,51 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 193,51 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 194,28 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 192,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.807.922 Stück.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,00 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,516 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 206,17 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 96,54 Mrd. USD gegenüber 84,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 28.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

