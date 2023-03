So kann man den WhatsApp-Status anonym anschauen

Ersteller kann sehen, wer den Status angeschaut hat

"Im Status kannst du Ende-zu-Ende-verschlüsselte Texte, Fotos, Videos und GIFs teilen, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Um Statusmeldungen an deine Kontakte senden und von ihnen empfangen zu können, müsst du und deine Kontakte eure Telefonnummern gegenseitig im Adressbuch eures Telefons sichern." So beschreibt WhatsApp die Funktionsweise der Status-Funktion, die der Messenger vor einigen Jahren ebenso wie andere soziale Medien (beispielsweise Instagram oder Facebook) eingeführt hat. Manchmal jedoch hat man nicht nur gute Freunde, sondern auch Verflossene, die ehemalige beste Freundin oder andere Kontakte im Adressbuch. Haben diese einen ebenfalls nicht gelöscht, ist die Versuchung groß, dann und wann zu schauen, was die alten Freunde und Bekannten so treiben. Das kann von beiden Seiten kein Problem sein - oder aber man möchte dabei lieber anonym bleiben. Weil mit den normalen Einstellungen der Ersteller des Status sehen kann, wer die geteilten Medien angeschaut hat, bedarf es hierfür eines kleinen Tricks.

Vier Wege, den WhatsApp-Status anonym anzusehen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um beim Anschauen eines WhatsApp-Status anonym zu bleiben. Die einfachste Lösung ist wohl, die Lesebestätigungen zu deaktivieren - so kann der Status-Ersteller nicht mehr sehen, ob man die geteilten Medien angeschaut hat. Der Nachteil bei dieser Methode ist jedoch, dass man dann selbst auch nicht mehr sieht, wer den eigenen Status anschaut und auch in Chats nicht mehr mit den blauen Häkchen erkennen kann, ob eine Nachricht schon gelesen wurde. Alternativ kann man den Status der Kontakte auch im Webbrowser anschauen. Dafür öffnet man diesen im Inkognito-Modus, navigiert zu WhatsApp Web und öffnet die Status-Übersicht. Geht man nun offline, kann man den Status anonym ansehen - gut erkennbar ist dabei jedoch nur die Schrift, das Bild bleibt verschwommen.

Deutlich komplizierter, aber ebenfalls möglich ist es, auf dem Handy in den Flugmodus zu schalten, den Status anzusehen, die WhatsApp-Anwendung zu löschen, anschließend wieder online zu gehen und dann die App neu zu installieren. Einen weniger aufwendigen Tipp hat das Informationsportal Chip.de auf Lager: Wenn man im Datei-Explorer auf dem Gerät den Pfad "WhatsApp\Media\.Statuses." sucht, könne man den Status der Kontakte ebenfalls ansehen - außerhalb der App und damit anonym. Jeder Status, so Chip.de, werde automatisch auf dem Gerät gespeichert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Farknot Architect / Shutterstock.com, dolphfyn / Shutterstock.com