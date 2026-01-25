DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,52 -2,3%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.063 +1,5%Euro1,1855 -0,3%Öl66,35 +0,1%Gold5.082 +2,0%
Silberpreis klettert immer weiter - dieses Jahr schon Plus von 50 Prozent

26.01.26 07:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Silberpreis
107,51 USD 4,54 USD 4,41%
News

LONDON (dpa-AFX) - Der Silberpreis hat am Montag seine jüngste Rally mit hohem Tempo fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zog im frühen Handel um bis zu sechs Prozent auf 109,46 Dollar an. Das Niveau hielt aber nicht ganz. Zuletzt kostete Silber noch 107,8 Dollar. In den ersten Wochen des Jahres hat sich das Edelmetall inzwischen um mehr als die Hälfte verteuert.

Silber war zuletzt auch stärker gefragt als Gold. Der Preis für Silber war 2025 um fast 150 Prozent nach oben geklettert und damit deutlich stärker als der Goldpreis. Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in unsicheren Zeiten.

Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird. Zuletzt gab es auch immer wieder regionale Engpässe beim Silberangebot./zb/jha/

