Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 23,32 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten für den Agrarsektor blieben trotz einer Schwäche der Nutzpflanzenpreise gut, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Das spreche für eine solide Nachfrage nach Düngemitteln./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 21:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 70,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 55,69
|Abst. Kursziel*:
25,70%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 55,70
|Abst. Kursziel aktuell:
25,67%
|
Analyst Name:
Andrew Wong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 64,20
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|09:26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|14.07.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16.02.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|08.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|03.03.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG