DAX 24.911 -0,1%ESt50 5.981 +0,4%MSCI World 4.544 +0,2%Top 10 Crypto 11,44 -0,5%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 73.709 -0,9%Euro 1,1921 +0,4%Öl 66,50 +1,2%Gold 5.075 +1,3%
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 PUMA 696960 SAP 716460 NVIDIA 918422 CSG Group A420X0 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
DAX stabil -- Wall Street höher erwartet -- PUMA mit neuem Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach Sprung über 25.000er-Marke die Puste aus - wenig Bewegung
Die Silizium-Revolution: Warum man Amprius Technologies für 2026 im Blick haben sollte!
Marktkap. 15,69 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
Jefferies & Company Inc.

TRATON Hold

14:26 Uhr
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Hold" belassen. Ein Komplettverkauf der Sinotruk-Beteiligung zum aktuellen, seit Oktober um 40 Prozent gestiegenen Aktienkurs könnte die Verschuldung der VW-Nutzfahrzeugholding halbieren, schrieb Michael Aspinall am Dienstag in seinem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Auch strategisch wäre ein solcher Schritt folgerichtig. Anlass der Überlegung ist für den Experten die Platzierung von zwei Prozent an Sinotruk aus der vergangenen Woche./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Hold

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,58 €		 Abst. Kursziel*:
-3,42%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,42%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

