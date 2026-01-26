TRATON Aktie
Marktkap. 15,69 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Hold" belassen. Ein Komplettverkauf der Sinotruk-Beteiligung zum aktuellen, seit Oktober um 40 Prozent gestiegenen Aktienkurs könnte die Verschuldung der VW-Nutzfahrzeugholding halbieren, schrieb Michael Aspinall am Dienstag in seinem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Auch strategisch wäre ein solcher Schritt folgerichtig. Anlass der Überlegung ist für den Experten die Platzierung von zwei Prozent an Sinotruk aus der vergangenen Woche./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Hold
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,58 €
|Abst. Kursziel*:
-3,42%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
31,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,42%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|14:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|14:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|09.01.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.