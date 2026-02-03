DAX 24.781 -0,1%ESt50 6.007 +0,2%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.401 +0,6%Euro 1,1836 +0,1%Öl 67,42 -0,6%Gold 5.083 +2,8%
Zurich-Aktie steigt: Übernahme von Beazley in zweistellig-Milliarden-Dollar-Deal
Lufthansa-Aktie: Fluggesellschaft räumt Rolle im Nationalsozialismus ein
TRATON Aktie

TRATON Aktien-Sparplan
35,68 EUR +0,92 EUR +2,65 %
STU
Marktkap. 16,61 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

TRATON Neutral

TRATON
35,68 EUR 0,92 EUR 2,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und die CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Er setzt auf Daimler Truck und Volvo./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,92 €		 Abst. Kursziel*:
-14,09%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
35,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,92%
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

08:26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
22.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

dpa-afx Lkw-Bauer im Fokus Aktien von TRATON, Volvo & Co. legen zu - Daimler Truck BofA-Favorit Aktien von TRATON, Volvo & Co. legen zu - Daimler Truck BofA-Favorit
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Nachmittag kräftig
finanzen.net Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell
finanzen.net Börse Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON reagiert am Mittag positiv
finanzen.net MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich
EQS Group EQS-AFR: TRATON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: Preliminary Net Cash Flow for Fiscal Year 2025 exceeds forecast and market expectations
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records total unit sales of around 305,500 vehicles in 2025 in a weak market environment
EQS Group EQS-News: Moving forward with a proven leadership team: TRATON GROUP extends contracts of Dr. Jackstein and Modahl Nilsson
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports a decline in unit sales to 71,400 vehicles in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE
