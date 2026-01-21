DAX 24.901 +1,4%ESt50 5.965 +1,4%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.972 +0,6%Euro 1,1688 +0,0%Öl 64,54 -1,2%Gold 4.828 -0,1%
Marktkap. 14,76 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 31,20 auf 32,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwochnachmittag an die Eckdaten des Lkw-Bauers an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 13:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
32,10 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
32,30 €		 Abst. Kursziel*:
-0,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
31,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,52%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

09:36 TRATON Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 TRATON Buy UBS AG
15.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

dpa-afx Mittelzufluss überrascht TRATON-Aktie zieht kräftig an: VW-Tochter erreicht Ziele bei Umsatz und Marge TRATON-Aktie zieht kräftig an: VW-Tochter erreicht Ziele bei Umsatz und Marge
finanzen.net MDAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im MDAX
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit sattem Kursplus
dpa-afx ROUNDUP: VW-Tochter Traton erreicht Ziele - Mittelzufluss überrascht positiv
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX nachmittags auf grünem Terrain
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON verteuert sich am Mittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Traton nach Eckdaten im Aufwind - Stützt auch Daimler Truck
Dow Jones Traton erreicht Ziel bei operativer Rendite - Netto-Cashflow über Erwartung
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: Preliminary Net Cash Flow for Fiscal Year 2025 exceeds forecast and market expectations
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records total unit sales of around 305,500 vehicles in 2025 in a weak market environment
EQS Group EQS-News: Moving forward with a proven leadership team: TRATON GROUP extends contracts of Dr. Jackstein and Modahl Nilsson
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports a decline in unit sales to 71,400 vehicles in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON successfully launches Australian bond program to further diversify international financing
