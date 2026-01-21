TRATON Aktie
Marktkap. 14,76 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Harry Martin befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den Chancen und Risiken, die Teslas vollelektrischer Sattelzug Semi für etablierten Lkw-Hersteller mit sich bringen könnte. Es herrsche weitgehend Einigkeit darüber, dass Tesla im Lkw-Bereich nicht denselben durchschlagenden Erfolg erzielen werde wie im Pkw-Segment, schrieb er. Selbst wenn Tesla die Produktion von Zehntausenden Lkw pro Jahr erfolgreich hochfahre und Marktführer werden sollte, wären die Auswirkungen auf die kurzfristigen Erträge der von ihm beobachteten Sektorunternehmen minimal./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 22:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
32,30 €
|Abst. Kursziel*:
11,46%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
31,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,71%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|09:36
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|15.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|15.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|09.01.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|09:36
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.